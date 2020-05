O conselho para cada signo do zodíaco finalizar esta semana da melhor forma

Mais uma semana está chegando ao fim, mas ainda há tempo para terminá-la da melhor forma. Confira o conselho especial que seu signo deve levar em conta:

Áries

As experiências amargas que trazem dor, tristeza e angústia, também fazem parte da vida, mas é importante lembrar que nenhuma delas é permanente. Aceitar e aprender o ensinamento é a forma mais saudável e sábia de tirar proveito delas.

Touro

De repente, parece que os problemas, inconvenientes e situações complexas não vêm sozinhos. Ao aceitar que podemos encontrar as soluções colocando a calma e a amabilidade em primeiro lugar, o cenário começa a melhorar e nos deixa assumir o controle de forma mais positiva.

Gêmeos

A dúvida e dualidade estarão sempre presentes – assim como as dores de cabeça que elas podem trazer. Quando isso acontecer, se apegue às suas experiências e reflita sobre como você saiu de situações semelhantes em outro momento. A única coisa que você deve evitar é definir algo importante com pressa.

Câncer

Aproveite os momentos em que sua mente consegue achar soluções mais facilmente. Lembre-se que o caminho é aberto e novas possibilidades serão apresentadas, criadas por você ou propostas por terceiros. Tenha determinação e coragem.

Leão

Você se destaca sempre, mas às vezes não poupa esforços para isso. No momento, tente diminuir um pouco a pressão por conta das responsabilidades e cuide da sua saúde do corpo, mental e emocional. Não exagere e se sinta exausto, pois todos precisam de força extra.

Virgem

Existem muitas maneiras de expressar sentimentos de amor. Agora, a proximidade ou contato físico nem sempre é possível, mas nada o impede de descobrir a forma de reduzir a distancia emocional. Não se isole e transmita seus sentimentos.

Libra

O agradável e o doloroso que acontece na vida é quem molda o caráter e a personalidade. É preciso encontrar a força em tempos complicados e transformas as duras realidades em algo mais positivo. Esta é a sua natureza e ela o ajudará – e também quem esta ao seu redor – a se levantar.

Escorpião

Apesar da complexidade dos tempos, você será vitorioso. Existe dentro de você um reservatório de energia, coragem, vontade e um pouco de teimosia na proporção adequada, para enfrentar as dificuldades. Este será um novo capítulo em sua vida, no qual tudo isso surgirá com os resultados esperados de sucesso. Deixe suas qualidades fluírem, como você sabe fazer, e valorize a experiência.

Sagitário

Tenha cuidado com suas despesas, pois o momento pede cautela e a atenção com qualquer tipo de desperdício. A chave é não se exceder ou se restringir, mas sim equilibrar. Tenha paciência, calma e não deixe a ansiedade falar mais alto.

Capricórnio

A longa caminhada da vida começa com um passo. Todos passam por movimentos inseguros e que depois vão ganhando firmeza, assim como as mudanças – que nunca são pequenas. Considere novas situações como a oportunidade de ser melhor, deixando o antigo no passado e crescendo cada vez mais.

Aquário

O amor e a amizade podem ser expressos de várias maneiras, apesar das distâncias e barreiras. Pode ser um bom momento para deixar sua imaginação derrubar paredes e aproximar as pessoas. Sentimentos de apreço, amizade ou amor precisam ser manifestados.

Peixes

A adversidade deve sempre ser assumida como um desafio para que se possa tirar o máximo proveito sem deixar o desanimo tomar conta. A dificuldade só pode ser diminuída quando enxergamos como podemos derrotá-la com as próprias mãos e capacidades; mesmo que a ajuda do outro seja necessária para avançar, o maior esforço deve partir de você.