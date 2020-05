O segredo de Kate Middleton ao usar calça boca de sino que você deve saber

As calças boca de sino voltaram a ser uma das tendências favoritas das celebridades mais bem vestidas e de membros da realeza, como Kate Middleton. A seguir, mostramos os seus segredos para que as peças pareçam sempre perfeitas.

O estilo de Kate Middleton

Kate adotou as calças boca de sino em suas diferentes versões. Como essa peça é excelente para todas as ocasiões, a duquesa tem uma ampla gama de cores e tecidos em seu armário.

As suas cores favoritas são os tons sóbrios, neutros e escuras, que podem ser combinados com peças diferentes para criar looks formais e casuais, dependendo do evento em que ela comparecer.

O look casual

Para um visual casual, Kate combina calças com tênis de cano baixo e uma blusa da mesma cor, permitindo que ela se sinta confortável — mas elegante, como ditado pelas regras da família real.

Reprodução/Nueva Mujer

Se você deseja copiar o estilo minimalista da duquesa, lembre-se de evitar os acessórios ao máximo, pois é assim que ela alcança a simplicidade.

Por outro lado, o cuidado com os cabelos é extremamente importante, pois ela sempre o usa solto. Na maquiagem, ela prefere tons neutros e levemente rosados ​​para parecer saudável.

O look formal

Quando se trata de eventos formais, a esposa do príncipe William prefere calças mais longas, o que a faz parecer mais alta.

A escolha de um modelo de cintura alta também ajuda a acentuar a sua cintura, especialmente quando combinada com uma blusa de cor mais escura.

Reprodução/Nueva Mujer

Outro segredo é que ela combina todos os acessórios com a cor de uma das suas peças. Nesse caso, os sapatos e a bolsa casam com a cor da blusa e, ao usar mangas compridas, ela dispensa pulseiras ou colares para complementar o visual.

Fonte: Nueva Mujer