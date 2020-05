Os signos mais paranoicos do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são muito desconfiados, podendo chegar a manifestar um comportamento paranoico com mais facilidade do que outros.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano nem sempre desenvolve isso, mas se sentir que alguém mentiu para ele, se tornará uma pessoa extremamente desconfiada e até paranoica. Este signo costuma insistir em suas próprias conclusões sempre, algo que pode jogar contra ele. Quando estão desconfiados são muito afetados na forma que se sentem e agem.

Escorpião

Desconfiado por natureza, o escorpiano é muito sensível com as suspeitas e costuma tentar descobrir a verdade a qualquer custo. Quando potenciam este sentimento, podem se tornar manipuladores, ansiosos e estressados. Este signo precisa sempre ter cuidado para não enxergar problema onde não existe nada.

Virgem

Os virginianos são pessoas que não confiam facilmente em ninguém como forma de proteção, por isso podem se esforçar para descobrir a fundo a vida de alguém que ainda nem conhecem. Eles podem exagerar um pouco neste quesito e terminar agindo de maneira paranoica antes mesmo de uma “situação” acontecer. São detalhistas e quase nada passa despercebido aos seus olhos.