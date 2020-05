Função do WhatsApp aumenta privacidade e garante mais segurança aos usuários

A ‘confirmação em duas etapas’, do aplicativo de mensagens WhatsApp, é um recurso opcional que funciona como uma camada extra de segurança.

Com isso, qualquer tentativa de verificação do seu número de telefone no app terá de ser acompanhada por um PIN de seis dígitos.

Para ativar, é necessário abrir no aplicativo: Configurações (Android) / Ajustes (iOS) > Conta > Confirmação em duas etapas > ATIVAR.

Será necessário inserir uma senha de seis dígitos, que será solicitada pela plataforma em vários momentos, como revelado pelo blog da plataforma.

Durante o processo, o usuário também deve inserir um endereço de e-mail pessoal, como parte do cadastro de segurança.

Para o usuário sempre lembrar do PIN, o app irá solicitar que o digite periodicamente. Não há como desativar essa solicitação sem que confirmação em duas etapas também seja desativada.

