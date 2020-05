Função permite gravar ligações no WhatsApp

Uma função simples permite gravar ligações no aplicativo WhatsApp, plataforma que já conta com mais de 2 bilhões de usuários.

Atualmente, as chamadas não podem ser armazenadas no telefone celular automaticamente, pois são criptografadas de ponta a ponta, como revelado pelo site Fayerwayer.

Para a gravação, é possível utilizar a gravação de tela nativa do aparelho, definindo se será armazenado apenas o conteúdo multimídia, o som do microfone ou ambos.

Como contratempo, a função gravará as chamadas no formato MP4. Com o recurso, também é possível gravar ligações de vídeo.

Outra opção, é o uso de um aplicativo externo. Disponível para Android e iOS, o app Cube ACR é uma das opções, que permite gravar uma chamada do WhatsApp.

LEIA TAMBÉM: