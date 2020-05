As principais dicas para encontrar a cor de batom perfeita para cada tom de pele

O batom é um produto que podemos encontrar com diversas cores e texturas. Por isso, pode ser difícil decidir qual é a cor de batom perfeita para cada tom de pele. Pensando nisso, Luciana Pesinato, maquiadora oficial de Laura Mercier no Brasil, desvenda os segredos para escolher a cor de batom perfeito.

Na hora de escolher o batom, levar em conta o seu tom de pele pode ajudar a encontrar uma nuance que valorize a sua maquiagem.

“Para isso, o segredo é apostar em cores que estejam em harmonia com o subtom pele. Mulheres com tons de pele mais amarelado ou dourado tendem a combinar mais com tons quentes, como o vermelho alaranjado”, explica.

Ela ainda enfatiza que “para aquelas que tem pele clara, mais puxada para o tom rosado, investir em tons com fundo rosa, rosa avermelhado e cor de pêssego é o segredo para o sucesso”.

Já para as orientais, com um tom de pele mais amarelado, “cores como vinho e roxo vão muito bem. As mulheres negras de subtom quente combinam muito com tons terrosos, como marrom, enquanto as de subtom frio se adaptam bem com nuances de vinho e roxo”, explica a maquiadora Luciana Pesinato.