Battle Royale: Totalmente online, começa nesta sexta-feira a C.O.P.A. Free Fire

Começa nesta sexta-feira (15) a C.OP.A. Free Fire, campeonato totalmente online que reúne as 18 melhores equipes de Free Fire do País.

Como revelado pela Garena, até 19 de julho, dia da grande final, serão mais de 80 horas de entretenimento para o público, que vai acompanhar de perto a disputa por uma premiação total de R$ 60 mil.

Com partidas todas as sextas, sábados e domingos, a partir das 18h, com transmissão no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming de Garena.

“Na C.O.P.A Free Fire as equipes se enfrentarão em quatro quedas por dia, disputadas nos mapas de Purgatório e Bermuda. Como o sistema de classificação será por pontos corridos, qualquer deslize pode fazer o time cair na tabela, detalhou.

Os times convidados serão a elite de Free Fire no Brasil, que se classificaram para a Série A durante a 1ª Etapa da LBFF (Liga Brasileira de Free Fire) em março deste ano.

Com informações da Garena

