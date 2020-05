Tecnologia: Motorola Razr recebe atualização para o Android 10

O Motorola Razr, já disponível para o mercado brasileiro, começou a receber atualização para o Android 10.

Como revelado pela Motorola, a atualização do software amplia os recursos da tela Quick View, proporcionando a experiência mais agradável, intuitiva e fluida ao usuário.

Com o upgrade, agora é possível acionar os contatos favoritos sem abrir o aparelho – basta arrastar o dedo para a esquerda na tela Quick View para acessá-los.

Com a nova Resposta Inteligente ou com o novo teclado Quick View é possível ler e responder às mensagens dos aplicativos com ainda mais agilidade.

Os recursos da câmera frontal da tela Quick View do razr também foram ampliados, permitindo que o usuário capture selfies de formas diferentes com o aparelho fechado, incluindo novos efeitos de câmera, modo retrato, cor em destaque, e outros.

Com informações da Motorola

