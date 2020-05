Os signos que não assumem, mas têm medo da solidão

Enquanto alguns signos do zodíaco não tem medo de assumir que odeiam estar sozinhos, outros guardam seu medo da solidão para si, mas sofrem bastante.

Confira quais são:

Áries

O ariano cultiva secretamente o medo de enfrentar a rejeição e a solidão. Ele sabe como tomar as rédeas e guiar sua vida sem a ajuda dos outros, mas quando é pego de surpresa com o afastamento das pessoas, pode se sentir sentimental e não controlar bem suas emoções. Nem sempre pede ajuda, mas pode tentar mudar de atitude para não se sentir só.

Virgem

O virginiano consegue “engolir” a solidão e até tirar proveito dela, mas no fundo se sentirá mais sensível do que nunca. Ele tende a lidar com esse sentimento olhando por um lado prático e tentando validar suas razões, mas pode escondê-lo e não pedir ajuda a quem poderia estender a mão, uma atitude que pode gerar rancores e tristeza.

Escorpião

A solidão assusta o escorpiano e, por mais que pareça que ele tem sempre o controle, acaba lidando mal com a sensação de ter que tocar o barco sem ninguém para ajudá-lo ou ouvi-lo. Sua teimosia pode dar força para ele seguir seu caminho com convicção, mas ele irá se lembrar deste momento claramente e não esquecerá aqueles que não o apoiaram.

Aquário

A solidão é necessária para este signo, mas quando não é ele que a escolhe, acaba lidando com o sentimento de rejeição e até raiva. Ele tentará enxergar este sentimento desde uma perspectiva adulta, mas no fundo sentirá que algumas emoções saem de controle. É importante analisar o perdão e a comunicação para não se sentir somente revoltado.