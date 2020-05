Saiba quem são as mães mais pesquisadas na web

Você faz ideia de quem são as mães mais pesquisadas na web? Ivete Sangalo, Juliana Paes, Marília Mendonça? Sim, elas fazem parte da lista, mas não são as primeiras colocadas. A liderança do ranking cabe a Ana Maria Braga, a apresentadora do programa da Globo "Mais Você", que já tem dois filhos adultos, Mariana e Pedro e, inclusive, três netos – Joana, Bento e Maria.

A atriz Grazi Massafera, mãe de Sofia, 7 anos, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond, foi a segunda colocada. A terceira do ranking é a comediante e apresentadora de TV Tatá Werneck, casada com o ator Rafael Vitti, com quem teve uma filha, Clara Maria, que ainda não completou um ano de vida. Tatá aparece em primeiro, porém, no ranking das mães-celebridades do Instagram, seguida da cantora Ivente Sangalo e Marília Mendonça. A pesquisa foi realizada neste mês de maio pela empresa de marketing digital SEMrush.

Leia também – Mães são mais afetadas pela quarentena do que os pais, diz pesquisa do Reino Unido

Confira o ranking das mães mais pesquisadas na internet, segundo a SEMrush:

1ª Ana Maria Braga

2ª Grazi Massafera

3ª Tatá Werneck

4ª Juliana Paes

5ª Marília Mendonça

6ª Xuxa

7ª Ivete Sangalo

8ª Kelly Key

9ª Deborah Secco

10ª Sabrina Sato

Leia também – Metro e Canguru News lançam ‘Mães em Quarentena’, caderno especial de Dia das Mães

Já no Instagram, veja quem são as mães com mais seguidores:

1ª Tatá Werneck – 40,9 milhões de seguidores

2ª Ivete Sangalo – 31,8 milhões de seguidores

3ª Marília Mendonça – 31 milhões de seguidores

4ª Sabrina Sato – 26,7 milhões de seguidores

5ª Juliana Paes – 25,2 milhões de seguidores

6ª Eliana Michaelichen – 25,2 milhões de seguidores

7ª Giovanna Ewbank – 21,9 milhões de seguidores

8ª Isis Valverde – 21,5 milhões de seguidores

9ª Claudia Leitte – 20,9 milhões de seguidores

10ª Deborah Secco – 18,3 milhões de seguidores

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!