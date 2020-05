Fiat retoma produção de automóveis no Brasil

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) retomou a produção de automóveis no Brasil após ‘adoção de medidas de padrão mundial em sanitização, saúde, segurança e reorganização de processos’.

Como revelado, as plantas no país ficaram paralisadas por 48 dias. Agora, novos protocolos acompanham todos os passos da jornada casa-trabalho-casa dos empregados.

“O retorno está sendo gradual e foi precedido pela adoção de um conjunto amplo e consistente de medidas de padrão mundial em sanitização, reorganização de postos de trabalho e adaptação de espaços comuns, visando a uma jornada segura para os cerca de 4.300 trabalhadores que hoje voltaram à fábrica de Betim e 1.500 que retornaram à planta de Goiana. As mesmas medidas foram implementadas com êxito para os cerca de 600 empregados que voltaram ao trabalho em 4 de maio na planta de motores de Campo Largo, no Paraná”.

O regime de home office continua a vigorar para todos os trabalhadores administrativos não diretamente envolvidos nas atividades de produção, com vistas a diminuir ao máximo o fluxo de pessoas nas fábricas.

Ainda segundo o texto, o mesmo princípio se aplica a todos os escritórios administrativos e regionais da FCA no Brasil.

Com informações da FCA

