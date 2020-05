Estudantes chineses cumprem ritual de cinco etapas antes de entrarem nas escolas

Um vídeo que mostra um menino chinês realizando um verdadeiro ritual antes de entrar em sua escola viralizou nas redes sociais na última semana. O vídeo é muito curioso: o menino chinês precisa passar por cinco etapas de higienização e checagem de sua saúde antes de poder entrar no ambiente escolar. Nas redes sociais, os usuários acreditam que os estudantes chineses têm realizado esse ritual na volta às aulas após o fim das restrições pela pandemia do novo coronavírus.

No vídeo, em um primeiro momento, o menino é visto chegando à escola andando de mãos dadas com uma mulher adulta, provavelmente sua mãe. Ainda na calçada, seus sapatos são higienizados por uma ajudante escolar. Ele então joga a sua máscara descartável no lixo. Depois, higieniza as mãos. No momento seguinte, o menino passa por um jato de vapor e, finalmente, ele passa por uma checagem de saúde feita por um robô. Apenas depois de realizar essas cinco etapas, ele entra no prédio.

Abaixo, assista ao vídeo que mostra as cinco etapas que estudantes chineses cumprem antes de entrarem em suas escolas:

Apesar da crença de que o vídeo é recente, um texto do UOL afirma que não dá para saber de quando é a gravação. Isso porque o robô que faz a checagem de saúde do garoto no vídeo já era usado por estudantes chineses desde o ano passado, o que indica que a gravação pode ser de antes da pandemia.

