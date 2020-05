Episódio do ‘State of Play’ desta quinta-feira será dedicado a Ghost of Tsushima

O novo episódio do ‘State of Play’, desta quinta-feira (14), será dedicado ao game Ghost of Tsushima.

Começando às 17h00 (horário de Brasília), o evento será transmitido pelo canal oficial no YouTube (PlayStation Brasil), com legendas em português.

Serão divulgadas novas imagens de gameplay, incluindo a exploração, combate e muito mais. Ghost of Tsushima chega para PS4 no dia 17 de julho.

Como revelado pela Sony, a edição atual de ‘State of Play’ terá mais ou menos 18 minutos de duração. Confira:

O próximo episódio do State of Play será dedicado a Ghost of Tsushima: https://t.co/h3LhMmmUDS Assista nesta quinta-feira, às 17h00, horário de Brasília, direto do nosso canal no YouTube. pic.twitter.com/NiEclmUayq — playstation_br (@PlayStation_BR) May 12, 2020

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: