Atualização do Twitter libera novos emojis para os usuários

Uma atualização do Twitter começou a liberar novos emojis para os usuários, de acordo com informações do blog Emojipedia.

O Twemoji 13.0 conta com várias novidades para todas as plataformas da rede social: site para PC, site móvel, Tweetdeck e Android. Confira:

Reprodução/Emojipedia

No entanto, como em todas as atualizações do Twitter, os usuários do aplicativo iOS continuarão vendo os designs dos emojis da Apple.

Como revelado, eles só terão suporte para as adições de 2020 quando a Apple lançar uma nova atualização do sistema operacional.

Como alternativa, é possível utilizar (também para Android para os quais a opção Twemoji não está disponível no aplicativo) o site móvel da rede social.

LEIA TAMBÉM: