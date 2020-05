As qualidades e defeitos da energia feminina de cada signo do zodíaco

A energia feminina dos signos do zodíaco possui qualidades e também defeitos. Confira a de cada uma:

Áries

As arianas são fortes, independentes e generosas, assumindo a iniciativa e controle de suas vidas. No entanto, elas também podem ser conflituosas e impulsivas, especialmente com as palavras.

Touro

As taurinas lutam para conquistar o que desejam e se sentem orgulhosas de quem são, se protegendo e se precavendo das dificuldades. Podem ter medo de sair da sua zona de conforto, controlar e se deixar tomar pela ira.

Gêmeos

As geminianas são inteligentes e gostam de saber de tudo, podendo se comunicar e se destacar por seus interesses amplos. Podem também ser indecisas e ter medo ao apego, não se comunicando tão bem com seu lado emocional.

Câncer

As cancerianas são protetoras, intuitivas e enxergam o interior das outras pessoas, sendo prudentes e buscando a estabilidade emocional. Podem ser sonhadoras e levar as memórias do passado por muito o tempo, o que as faz sentimental e com dificuldades de desapego.

Leão

Valentes, carismáticas e lideres, as leoninas gostam de viver com criatividade e destaque. No entanto, podem acabar controlando em excesso e buscando a aprovação de outras pessoas constantemente.

Virgem

Detalhista, inteligente e com o melhor senso de organização, a virginiana precisa se sentir útil e está sempre disposta a ajudar. Ela pode ter problemas apenas com o lado obsessivo e compulsivo que pode ser negativo e facilmente afetado diante de qualquer mudança de plano.

Libra

Com talento especial para a beleza, arte e expressão do pensamento, a libriana é também empática e diplomática. No entanto, pode ser um pouco dependente com as pessoas que compartilha a vida e ter dificuldades para tomar decisões sozinha.

Escorpião

Intensa, dedicada e perspicaz, a mulher deste signo não tem medo de encontrar a raiz das coisas, fazendo descobertas e se aprofundando sem medo. Ela também pode ser cruel e severa quando precisa se defender ou atacar, escondendo suas debilidades, mas sem medo de bater de frente.

Sagitário

Generosas, otimistas e que não se importam em conhecer e transmitir ao outro a verdade sobre as coisas, as sagitarianas estão abertas ao mundo de novas experiências. No entanto, podem acabar achando que são donas da verdade e não se contentar nunca com o que já alcançaram.

Capricórnio

Responsável, inteligente e sem medo de trabalhar duro para alcançar objetivos, a capricorniana constrói o seu futuro e supera obstáculos com personalidade. Infelizmente, ela pode ser rígida e ter dificuldade para lidar com o lado emocional, se preocupando também com o que os outros pensam.

Aquário

Original, criativa e intuitiva especialmente para assuntos que envolvem o futuro e coletivo, a aquariana facilmente se adianta no tempo e consegue aliados. No entanto, ela pode ter um sentido de liberdade e desapego, se entediando facilmente e não persistindo em lidar com algumas necessárias.

Peixes

Sonhadora, criativa e capaz de amar com compaixão, a pisciana se expressa com sentimento e pode ter uma percepção aguçada sobre tudo o que está ao seu redor. Ainda assim, ela pode se pretender a nostalgia, sofrendo muitos enganos e também enganando a si mesma até conseguir determinar o que é real e o que não é.