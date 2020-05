6 modelos quentinhos (e em conta) para se proteger do frio que vem aí

Várias capitais Brasil registraram nesta semana o dia mais frio do ano. Sinal de que o inverno bate à porta e que vai ser bem rigoroso – e que os cuidados por causa da pandemia e do coronavírus (covid-19) tem de ser redobrados. Para você se proteger do frio que vem por aí, dentro e fora de casa, selecionamos alguns modelos, com preços bem em conta, para homens e mulheres. Confira:

1. Pijama Longo Mulher-Maravilha

Este pijama feminino inspirado na Mulher-Maravilha é o mais vendido na categoria de pijamas femininos. É feito 100% em algodão, acabamento reforçado e gola redonda. Para não sentir frio nenhum enquanto dorme. Compre a partir de R$ 89,00.

2. Blusa Zip Thermofleece Masculino

Blusa para ser usada como camada quente (2ª camada) ou casualmente em dias mais frios. Possui fator de proteção UV 50+ permanente contra raios UVA e UVB. Conceito Eco Friendly: produto amigo do meio ambiente ao ajudar a gastar menos recursos naturais para sua manutenção. Compre a partir de R$ 178,90.

3. Casaco Feminino Inverno (2 em 1)

Esse casaco feminino é acolchoado 2 em 1, tem capuz e blusa removíveis. Dá para usar junto ou separado dependendo da intensidade do frio. Possui tamanho único para todos os tipos físicos. Compre a partir de R$ 299,00.

4. Pijama Masculino de Inverno Moletom Mescla

Os homens também merecem pijamas bacanas. Não vai ser como o da Mulher-Maravilha (nem poderia), mas esquenta tão bem quanto. É feito em moletom com calça e mangas longas. Compre a partir de R$ 275,90.

5. Casaco Masculino Inverno Impermeável Capuz Removível

A opção masculina da jaqueta de inverno com capuz removível. É apenas uma peça e é indicada para dias de frio mais rigoroso. Tão é impermeável e dá para usar no dia de chuva. Compre a partir de R$ 299,00.

6. Gorro e cachecol grosso unissex

Essa indicação é para homens e mulheres. Feito de algodão de tricô de alta qualidade, confortável e quente. Adequado para homens e mulheres. Muito macio e aconchegante, feito à mão, perto da pele, dando a você calor e suavidade duradouros. Adequado para todas as atividades, incluindo atividades internas e externas: dormir, caminhar com o seu cão, ciclismo, corrida, acampamento, viagens, caminhadas ou motociclismo. Compre a partir de R$ 97,61.