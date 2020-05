Tecnologia: Moto G8 Power Lite chega ao Brasil com super bateria e câmera tripla

O novo Moto G8 Power Lite já chegou ao mercado brasileiro com super bateria e câmera tripla. Como revelado pela Motorola, o aparelho tem preço sugerido a partir de R$ 1.399.

"O novo celular da marca tem uma bateria de 5.000 mAh, projetada para durar até dois dias sem que o usuário precise parar para recarregá-la", detalhou.

Com foco rápido, sua câmera principal de 16 MP garante fotos mais nítidas. Com a câmera macro, é possível chegar até quatro vezes mais próximo do objeto fotografado do que uma lente normal. Com todo o conjunto ainda é possível brincar com a profundidade de campo.

Ainda segundo a empresa, o moto g8 power lite possui tela Max Vision de 6,5 polegadas HD+, processador octa-core e 4 GB de memória RAM.

O smartphone tem ainda 64 GB de memória interna. Além disso, é possível acrescentar até 256 GB com a entrada dedicada de cartão microSD.

