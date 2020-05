Sephora lança semana de descontos e brindes em cosméticos da NARS

Quem ama cosméticos precisa saber que durante esta semana será possível adquirir produtos da NARS com descontos, e até brindes, na Sephora.

“Além das promoções, a marca apresenta as novas paletas Cool Crush e Hot Fix. Com tons de sombras versáteis, a Cool Crush é a paleta ideal para a construção de um esfumado sutil ou um olho poderoso com tons em acabamento mate, brilhante e metálico”, explica a marca em comunicado da assessoria de imprensa.

Confira a programação completa da semana: