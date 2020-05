Rosto redondo: 4 penteados simples perfeitos para seu formato de rosto

Metro Jornal preparou um guia com penteados simples para rostos redondos que, além de dar um up na sua aparência, ajudarão você a se sentir confortável ao longo do dia. O melhor é que eles não exigem muita habilidade e você pode fazê-los em apenas 10 minutos.

Tranças com meio rabo de cavalo

Pegue a parte superior do cabelo primeiro e divida-a em duas. Em cada lado, faça uma trança, começando com a parte mais próxima da sua testa até chegar à parte no meio da cabeça. Amarre as duas pontas e deixe o cabelo restante solto.

Reprodução/Pinterest

Cachoeira

Divida o cabelo horizontalmente, pegando o topo e deixando o resto solto. Com a parte superior, faça um rabo de cavalo no ponto mais alto da cabeça e arrume o cabelo com as mãos para espalhá-lo pela parte inferior.

Reprodução/Pinterest

Tranças boxeadora

Esse estilo é muito confortável e moderno, ideal para atividades esportivas ou para manter o cabelo longe do rosto. Divida o cabelo ao meio e crie uma trança de cada lado, começando da parte perto da testa até a nuca.

Reprodução/Pinterest

Tranças com coque baixo

É o penteado ideal para mulheres com cabelos longos. Divida o cabelo ao meio e faça uma trança francesa de cada lado, começando pelo cabelo perto da testa e seguindo até a nuca. Junte as duas pontas em um rabo de cavalo baixo e faça um coque.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer