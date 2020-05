É possível mover o WhatsApp para um cartão SD no sistema Android?

As opções de aplicativos disponíveis para os usuários aumentam constantemente. Atualmente, existe uma grande infinidade, como WhatsApp, Facebook, Instagram e outros milhares.

E para isso, se exige muito do armazenamento do smartphone. Uma solução para os aparelhos Android, é o uso do cartão de memória (também chamado de cartão SD ou microSD).

E seria possível mover o WhatsApp para um cartão SD no sistema Android? Conforme revelado pelo blog da plataforma, isso não é permitido.

“Estamos trabalhando para melhorar o tamanho e a utilização de memória do nosso aplicativo”, detalhou no site oficial.

“Enquanto isso, caso você precise liberar espaço para o WhatsApp, nós recomendamos que mova outros aplicativos e arquivos de mídia para o cartão SD”, orientou.

