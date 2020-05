Cautela no amor e nas finanças: as previsões astrológicas de 11 a 17 de maio de 2020

As previsões astrológicas para esta semana mesclam boas e más notícias. Uma das más é que, até o final de junho, vai ser preciso ter muito mais cautela com investimentos, finanças, parcerias e relações.

Isso porque Vênus vai estar em tensão com Netuno em maio, e em retrogradação de 13/05 a 25/06. Então todas estas questões tendem a ficar mais travadas, complexas ou delicadas.

A segunda má notícia é que, até a metade desta semana, Mercúrio em aspecto tenso com Marte pode trazer correria, irritação ou algum tipo de agitação no dia a dia.

Conversas podem estar mas inflamadas, e até agressivas, com pouca chance de se chegar a um acordo. Mas um bom aspecto de Mercúrio com Saturno, porém, vai ajudar algumas pessoas a se conterem mais e buscarem o caminho da razão.

Agora as boas notícias. A vitalidade e capacidade de recuperação – de energia, do rumo, de qualquer coisa – se eleva consideravelmente nesta semana, com maior força e garra, com o Sol em bom aspecto com Plutão e Júpiter.

Também há mais clareza sobre questões práticas (ainda que não as de cunho financeiro, porque Vênus quadra Netuno).

Outra boa notícia é o ingresso de Mercúrio em Gêmeos, o que produz um plano mental mais leve, ágil e versátil, e maior fluidez, de um modo geral, de expressão e comunicação.

Uma notícia neutra é que, na quarta-feira (13), Marte ingressa em Peixes, por onde transita por cerca de um mês e meio. Quanto mais inspirados estivermos, melhor iremos produzir.

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas de 4 a 10 de maio de 2020. Essas são inclinações que podem ser sentidas por todos. Para entender também as previsões particulares para a sua vida consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Previsões astrológicas para até a metade da semana

Até quarta-feira (13), Mercúrio está em aspecto desafiador com Marte. Veja o que pode ocorrer e, se possível, evite o que não for positivo.

Dia a dia mais perigoso, com potencial de acidentes e roubos. Tenha cuidado a mais com deslocamentos.

Pode surgir algo que irrite e/ou agite, como uma notícia, contratempo ou até uma fala mais agressiva da outra pessoa. Conte até dez para não entrar na energia do outro. Tente responder com firmeza e/ou assertividade e de forma adequada.

Para algumas pessoas, o cotidiano pode ficar mais corrido e agitado.

O aspecto vai predispor a fala impulsivas e também agressivas. Se puder, evite polêmicas. O aspecto vai dividir quem tem pontos de vista mais conservadores e quem tem visões mais radicais, por envolver os signos de Touro e Aquário, e tudo com muita teimosia.

Obviamente, toda esta agitação também vai aparecer nos noticiários, com notícias de acidentes, debates acirrados e discussões.

A dica é, na medida do possível, tentar jogar esta agitação em uma atividade física feita em casa, e talvez até com arrumações e pensar duas vezes antes de entrar em discussões que só desgastam.

Lembre-se, também, de não aumentar problemas, já que tudo vai parecer mais irritante neste período.

Mercúrio em bom aspecto com Saturno para colocar a cabeça no lugar

Em paralelo ao aspecto anterior, porém, Mercúrio faz bom contato, no início da semana, com Júpiter, e até quinta-feira (14), com Saturno. O contato com Júpiter traz possibilidade de conseguir enxergar questões de forma mais ampla e ter doses de otimismo.

Já Mercúrio em bom aspecto Saturno traz a possibilidade de, para quem estiver sintonizado com isto, atenuar a irritabilidade e impulsividade nos pensamentos e comunicação através da busca por vias mais maduras e racionais.

Favorece raciocínios mais lógicos, buscar referenciais e informações mais equilibrados e tentar ouvir pessoas mais velhas e/ou experientes.

Ademais, apesar de um potencial de pressa, agitação e/ou urgência de Mercúrio com Marte, pode haver boa produtividade e eficiência.

Céu astrológico pede cautela com finanças e relações

Presente até o final de maio, uma quadratura de Vênus com Netuno simboliza menos clareza para assuntos que envolvam finanças, parcerias e relacionamentos, pedindo.

Por isso, as previsões astrológicas pedem mais cautela e avaliação sobre estas questões. Aqui vão algumas dicas.

Está vivendo mais sentimentos de carência ou nostalgia? Possivelmente, é efeito deste aspecto. Tente enxergar situações mais realisticamente, sem tantas idealizações.

Tome cuidado com qualquer projeto que envolva investimento, e também com parcerias, que não estão no melhor momento para serem firmadas a longo prazo. Procure informações, referências, e, se houver possibilidade, aguarde não só este aspecto, como também o final de retrogradação de Vênus, que só acontece a partir de 25/06.

Atenção aos gastos. O dinheiro pode ser gasto mais rapidamente, sem perceber. Não é a melhor época para compras pela Internet, que têm mais chance de serem equivocadas.

Para quem está solteiro, não saia confiando de primeira, pois expectativas podem estar inflacionadas ou incorretas, bem como haver mentiras. O momento deve ser de observação até o final da retrogradação de Vênus, uma espécie de “quarentena afetiva” para os solteiros.

Para quem está em um relacionamento, a fase pode indicar a demanda por mais sensibilidade, fantasia ou romantismo, e, quando isto não acontecer, gerar um pouquinho de decepção.

Também pode trazer um pouco mais de preguiça e acomodação. Alguns casais que estejam em crise talvez vivam uma espécie de “chove e não molha”, ou seja, de uma situação que não se define.

Bem usada, esta combinação favorece o entretenimento e o lazer, já que incrementa a fantasia e a sensibilidade. Use do humor ou do entretenimento para incrementar o seu dia a dia. Mas não deixe que isto também o desfoque inteiramente de coisas que precisa realizar.

Relacionamentos e valores pessoais em revisão

Além da quadratura com Netuno, Vênus entra em retrogradação a partir de quarta-feira (13) e até 25/06. A retrogradação traz mais dificuldades nos assuntos do planeta, então, podemos dizer que todas as questões financeiras e de relacionamentos ficam mais complexas.

Há propensão a repensar valores internos, finanças e relações. Devido a este momento reflexivo, não é a melhor fase para começar nada nos assuntos venusianos, como investir em um novo negócio, uma vez que o retorno financeiro talvez vá demorar mais do que o previsto.

Vai haver um desaquecimento e/ou trava em todos os negócios e, nas relações em geral, e as pessoas ficarem mais fechadas, exigentes ou rigorosas, sendo uma fase, portanto, que requer mais da capacidade diplomática, a fim de evitar mal-entendidos.

Se você pensa em separar, use este trânsito para realmente refletir se a história esgotou, a fim de que algo não fique mal resolvido e depois haja um desejo de retornar. Se possível, espere o movimento direto para as tomadas de decisões nas parcerias e no âmbito afetivo.

Vitalidade excelente nesta semana

Embora o Céu possa estar nitidamente complicado em termos de relacionamentos e finanças (e isto até o final de junho), em termos de vitalidade a semana está excelente.

Até a quarta-feira (13), um bom aspecto do Sol com Netuno ajuda assuntos a fluírem e a acionarmos um bom nível de intuição. Ótimo, também, para gestos generosos e para demonstrar empatia.

Se alguém perdeu o pique, clareza ou a motivação, tudo isto também retornar nesta semana, com o Sol em excelente sintonia com o poderoso Plutão, aspecto que também ativa força de vontade, seja para fazer exercício em casa ou maneirar na alimentação, ou ainda, tentar cumprir um objetivo.

E, para ser ainda melhor, a partir da quinta-feira (14), o Sol também faz bom aspecto com Júpiter, simbolizando aumento da confiança e vitalidade. Independente de circunstâncias, vamos nos sentir mais otimistas.

Mais clareza, igualmente, para assuntos de ordem prática e de execução, ainda que o momento seja delicado para as questões financeiras.

Coronavírus e Marte em Peixes

Há também duas mudanças astrológicas importantes nesta semana. Marte ingressa em Peixes a partir da quarta-feira (13), ficando neste signo até 27/06, e Mercúrio ingressa em Gêmeos já na segunda-feira (11), ficando neste signo até 28/05.

Na Astrologia, todo posicionamento tem seus prós e contras. No caso de Marte em Peixes, a energia, tema deste planeta, pode fluir muito bem em alguns momentos, mas ocorrer menos controle pessoal.

Sabe os surfistas, que têm de esperar quando as ondas não estão boas e aproveitar as maiores? É mais ou menos isto.

Você vai sentir momentos de muita inspiração, que vão gerar produtividade, e outros em que poderá estar mais preguiçoso e/ou contemplativo.

Tende haver mais necessidade de sono e descanso quando Marte está em Peixes. O posicionamento também favorece tudo o que envolva água, dançar ou ser mais flexível.

As ações tendem a ser mais guiadas pela intuição do que pela razão. Há o lado bom disso, mas também potencial de não pensar direito e, por vezes, se meter em situações confusas.

Para a pandemia que vivemos, Marte em Peixes é um posicionamento perigoso, pois o alastramento da doença para além da China foi a partir da época em que Marte fez aspecto tenso com Netuno, o regente de Peixes, no final de janeiro e início de fevereiro.

Um bom momento, todavia, ocorre de 20 a 30/05, quando Marte vai fazer sextil com Urano, podendo indicar potencial para soluções interessantes para a pandemia, e um aumento geral de criatividade e inventividade.

Contudo, se a mesma não estiver em curva descendente, entre 8 a 18 de junho uma conjunção de Marte com Netuno inclina ao aumento de potencial de contaminação, se medidas não forem tomadas.

Mercúrio bem posicionado em Gêmeos: mais alegria e curiosidade

Quanto a Mercúrio, este se posiciona muito bem em Gêmeos, que é um dos signos regidos por ele (o outro é Virgem). Mental e verbalmente, ficamos mais ágeis, articulados, espertos, curiosos e versáteis.

Porém, de acordo com aspectos de Mercúrio, também vai haver mini fases, que vão ser descritas nos textos semanais.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]