Alterando configurações de privacidade no WhatsApp para combater contatos indesejados

Como padrão, o aplicativo WhatsApp ajusta automaticamente as configurações de privacidade dos usuários, de forma homogênea.

Com isso, qualquer outro usuário do WhatsApp terá como visualizar o seu ‘recibo de leitura’, seu horário de visto por último, seu recado e sua foto do perfil.

Como explicado pelo blog da plataforma, os contatos também podem ver suas atualizações de status, tendo apenas o seu número salvo.

Para mudar essas configurações, simplesmente abra o WhatsApp > Botão Menu > Configurações > Conta > Privacidade.

Na seção, é possível estabelecer que as informações pessoais sejam exibidas apenas para os seus contatos, por exemplo. Também é possível limitar que você seja adicionado a grupos.

No entanto, se você não compartilhar seu ‘visto por último’, não poderá ver o ‘visto por último’ das outras pessoas. Também não é possível esconder quando você está online ou digitando.

