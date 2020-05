A razão que faz cada signo do zodíaco preferir ficar solteiro

Algumas vezes a gente fica solteiro por opção própria e outras vezes por opção dos outros, mas uma coisa é certa: todo mundo já passou uma fase com o coração livre, leve e solto.

Descubra por que seu signo do zodíaco prefere estar solteiro:

Áries

Você precisa se sentir muito apaixonado para assumir um relacionamento. Do contrário, prefere continuar em liberdade, aproveitando tudo o que a vida tem a oferecer.

Touro

Você tem muitas ambições e uma expectativa alta que nem todo mundo consegue alcançar. Apesar de desejar que alguém roube o seu coração, você prefere não se comprometer se a pessoa não está disposta a se adaptar aos seus planos.

Gêmeos

O geminiano sabe como se sentir bem consigo mesmo. Por isso, ele prefere estar tranquilo, tomar seu tempo e entrar em um relacionamento só quando sentir muita vontade.

Reprodução / MdeMulher

Câncer

Você é sensível e os relacionamentos ocupam uma parte importante da sua vida. Quando surgem outros planos e você precisa gastar energia em coisas mais importantes, costuma dar um tempo nos romances.

Leão

Você gosta de ser o centro das atenções e muitas vezes se sente reprimido quando está em uma relação.

Virgem

Muitas vezes você prefere estar solteiro para focar ainda mais na sua evolução como pessoa. Isso pode acontecer por trabalho, família, estudos ou qualquer outra coisa que você ache importante para o seu futuro.

Libra

Para o libriano, aproveitar a vida está muito ligado a ter uma vida social e amigos, por isso, ficar solteiro para ele não é nenhum pesadelo.

Reprodução / Guiphy

Escorpião

O escorpiano também costuma ficar solteiro quando decide dedicar sua paixão a outras prioridades. Estas podem ser importantes para o seu futuro ou para o de outras pessoas.

Capricórnio

O capricorniano só deixa o amor de lado quando está decepcionado ou focando muito no trabalho.

Aquário

Para o aquariano, qualquer problema pode desencadear a vontade de ficar sozinho e dar um tempo com as pessoas, especialmente com aquelas com quem possui uma relação romântica.

Peixes

O pisciano pode passar muito tempo solteiro, mas nem sempre porque deseja. Esse signo ama de verdade e demora em se recuperar de relacionamentos falidos.