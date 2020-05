Três novos recursos que serão liberados no aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções para os usuários dos sistemas Android e iOS.

Pensando nisso, separamos três próximos recursos que serão liberados pela popular plataforma em breve. Confira:

Dark Theme para Web

Uma nova atualização do WhatsApp Web estará disponível muito em breve para todos os usuários da plataforma.

Com o update, será liberado o recurso tema escuro, já lançado no app para smartphone, para as versões Web e Desktop.

Mensagens destrutivas

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app também trabalha no desenvolvimento de mensagens que se autodestroem.

O recurso que deve movimentar o app, ainda sem data oficial para ser ativado, será liberado para os sistemas Android e iOS.

WhatsApp Web

Por último, também para a versão Web, o app está trabalhando para adicionar atalhos do novo recurso “Messenger Rooms”.

O Messenger Rooms é um local onde o usuário pode iniciar videochamadas em um espaço privado, compartilhando um link de convite.

Um dos atalhos estará visível na lista de ações do bate-papo. Se o usuário decidir criar uma reunião, o app perguntará se ele deseja ser redirecionado para o Messenger.

