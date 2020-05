O Frappuccino de café com chocolate do Starbucks é muito famoso, mas com a quarentena poucas pessoas podem apreciá-lo novamente. Por isso, uma dica é tentar replicar a receita em casa. O site Receita de Minutos tem uma ótima receita. Confira!

Ingredientes

250ml Café

250ml Leite

2 Colheres de Sopa Cobertura de Chocolate

1 Colher de Sopa de Açúcar

1 Colher de Sopa de Chocolate em Pó

Modo de preparo: