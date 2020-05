As supermães do zodíaco

Ser mãe não é uma tarefa fácil e você só consegue ter dimensão disso depois que a maternidade toca na sua porta. Três mulheres do zodíaco podem ser chamadas de supermães porque realmente parecem ter poderes especiais para resolver todos os problemas dos seus pequenos com muito amor e energia.

Confira se seu signo ou o da mamãe está nessa lista:

Áries

Não se espante se a ariana levantar às cinco da manhã disposta e conseguindo fazer mais de três coisas ao mesmo tempo. As mamães desse signo são guerreiras e sempre cheias de iniciativa! Elas incentivam os filhos a experimentar coisas novas e procuram passar para eles sentimentos de confiança, força e coragem.

Virgem

Ela vai ler todos os livros sobre maternidade, se organizar e tentar se preparar da melhor forma para a chegada dos seus filhos. Elas pretendem ser especialistas em tudo o que fazem e se dedicam de corpo e alma. São mães que transmitem seus valores para os filhos sempre apoiando e encorajando-os para que sejam pessoas honestas e que não desistem nunca.

Leão

Ela é do tipo que arranja tempo para tudo sem sacrificar seu momento e relação com o filho. Sempre dá um jeito de estar presente para apoiar e fazer com que seus pequenos cresçam com orgulho e sejam pessoas determinadas. São mamães preocupadas com a aprendizagem e os interesses dos filhos, sempre acreditando no potencial deles.