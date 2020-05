As mães mais carinhosas do zodíaco

Todas as mamães do zodíaco podem ser carinhosas, mas existem três signos que conseguem demonstrar afeto mais que todas as outras.

Confira se você ou sua mãe está na lista:

Câncer

A canceriana vai filmar e fotografar tudo o que filho fizer porque não quer deixar para trás nenhum momento dele. Ela demonstrará o seu carinho até nos momentos que necessita ser mais durona e disciplinar. Ela fará qualquer coisa por suas crias e isso nunca mudará, pois seu coração é enorme e está sempre disponível para as pessoas que ela ama.

Reprodução / Giphy

Escorpião

Ela ama tanto que pode até controlar o filho um pouco mais do que as outras, mas estranhamente, ela é a primeira a incentivar que seu bebê aprenda e cresça como ser humano. A escorpiana gosta de demonstrar seu carinho com gestos de amor e favores, porque a felicidade do seu filho também a deixa feliz.

Reprodução / Tumblr

Capricórnio

Seu filho não terá problemas em saber o quanto ela o ama, porque a capricorniana sempre lutará de maneira apaixonada por ele; seja pela sua defesa ou bem-estar. A mãe desse signo usa o amor para mostrar aos seus filhos que eles não estão sozinhos. Elas podem ser preocupas e exigentes, mas nunca deixarão de lado os beijos e os abraços.