Os signos do zodíaco que se acham superiores

Alguns signos do zodíaco são naturalmente inteligentes, mas por algumas falhas na sua personalidade acabam caindo em um grande erro e se achando mais sábios e superiores do que os outros.

Confira se você está nesta lista:

Aquário

O aquariano costuma se achar muito irreverente e inteligente. Dificilmente ele se surpreende com as habilidades ou virtudes das outras pessoas. Por vezes, costuma adotando uma postura sarcástica e que pode machucar aqueles que convivem com eles.

Capricórnio

Além de acreditar muito na sua sabedoria, o capricorniano costuma não confiar no potencial alheio e pode ter sérios problemas quando precisa trabalhar em equipe. Este signo gosta de se destacar e geralmente prefere se desgastar, a pedir a ajuda dos outros.

Gêmeos

Não parece, mas muitas vezes o geminiano cai no erro de achar que pode avaliar a inteligência de todo mundo. Quando isso acontece, ele tende a se comportar como se fosse superior e está sempre arrumando formas para que o outro “prove” sua sabedoria.

Câncer

O canceriano é uma pessoa cheia de emoções e que sabe dar bons conselhos. No entanto, como tem consciência de que sua sensibilidade faz dele alguém muito perceptivo, pode acabar achando que suas opiniões são leis que os outros devem seguir.

Virgem

Os virginianos sentem que sabem tudo e não se intimidam em mostrar sua sabedoria. Geralmente, são pessoas realmente inteligentes, mas que facilmente passam para os outros a sensação de superioridade e, mesmo sem más intenções, sua personalidade crítica acaba sendo mal interpretada.