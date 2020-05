Nova decisão do WhatsApp pode banir usuários do aplicativo de mensagens

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve começar a bloquear usuários, em todo o mundo, por violação dos termos da plataforma.

Usuários com menos de 13 anos devem ser banidos do app em breve. Com a medida, o aplicativo busca cumprir medidas internacionais.

Apesar do limite já imposto, nenhuma medida de fiscalização é adotada atualmente. Entretanto, isso deve mudar com um novo recurso.

A modificação de segurança faz parte de uma novidade que foi testada recentemente nos sistemas Android e iOS.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, no entanto, ainda não está claro como o aplicativo aplicará a regra importante.

