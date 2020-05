Este é o mega recurso que será liberado pelo WhatsApp muito em breve

O WhatsApp vai liberar em breve uma nova atualização para a versão web, que contará com um mega recurso para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma de mensagens será compatível com o recente ‘Messenger Rooms’.

O Messenger Rooms é um local onde o usuário pode iniciar videochamadas em um espaço privado, compartilhando um link de convite.

Com a novidade, liberada gradativamente, pessoas que não usam o Facebook também podem participar de uma chamada de vídeo.

Atualmente, o WhatsApp Web está trabalhando para adicionar atalhos do ‘Messenger Rooms’ na atualização 2.2019.6. Confira:

Um dos atalhos estará visível na lista de ações do bate-papo. Se o usuário decidir criar uma reunião, o app perguntará se ele deseja ser redirecionado para o Messenger.

Ainda segundo o site, a novidade (Messenger Rooms) também será liberada para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS, na forma de atalho no app

Como revelado, o recurso ainda não foi finalizado e deve receber novos ajustes. Apesar dos avanços, ainda não existe uma data oficial para o lançamento da novidade.

📝 WhatsApp Web 2.2019.6: what's new?

The web update brings new hidden tracks about Messenger Rooms Shortcuts, currently under development!https://t.co/NhEVaQukEA

NOTE: The feature isn't available yet and it will be released in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 8, 2020