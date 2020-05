WhatsApp libera versão atualizada do aplicativo de mensagens

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (07), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A recente versão modificada, de número 2.20.51, está disponível apenas para o sistema operacional iOS (iPhone).

Com isso, todos do sistema da Apple podem acessar o inédito update (saiba como atualizar neste link).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a atualização libera algumas correções de erros no app. Confira:

New WhatsApp Messenger for iOS 2.20.51 update is available on the App Store!

It brings general bug fixes. Unfortunately the feature that adds suggestions for the share sheet is not available yet.

