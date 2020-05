Safári de graça: parque na África do Sul transmite ao vivo passeios com animais

Com a paralisação do turismo, os safáris na África lançaram uma alternativa para os apaixonados pela vida selvagem: lives animais, como os safaris transmitidos ao vivo do parque Ngala, na África do Sul, um dos mais caros no mundo.

Há dois meses, dois guias são as únicas pessoas transitando entre os animais. Duas vezes ao dia, saem de jipe e câmera ligada narrando tudo o que vão vendo pelo caminho.

Para quem está assistindo em casa, é uma surpresa: qual será o animal que vai aparecer a seguir? Tem leões, girafas, elefantes, hipopótamos, hienas, zebras e muitos flagras curiososo, como um grupo de bebês babuinos brincando.

Somente em um mês, a empresa Wild Life atraiu cerca de três milhões de telespectadores. Um passeio que, em condições normais, custaria cerca de R$ 3 mil por pessoa agora sai de graça.