As principais dicas para decorar com a cor do ano da Pantone

A Classic Blue é a cor de 2020 definida pela Pantone. A cor vem para nos dar tudo o que precisamos: calma, confiança e conexão. No entanto, muitas pessoas têm dúvida sobre como decorar com a cor do ano. Vamos falar sobre o assunto, mas antes é preciso entender o conceito da caor.

.

Segundo Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, “vivemos um tempo que exige confiança e é isso que podemos expressar com essa cor. Um tom azul confiável e sólido com o qual sempre podemos contar. O Classic Blue -19-4052 é sua nomenclatura oficial – ele nos fornece uma base sólida, evoca o céu infinito que nos encoraja a olhar além do óbvio e ampliar nossa maneira de pensar; Isso nos desafia a aprofundar as coisas, desenvolver nossa perspectiva e abrir o fluxo da comunicação”.

Uma cor que não apenas nos faz sentir protegidos, como também é honesta e segura, de acordo com especialistas em cores.

.

"Essa escolha cai como um anel no dedo nos tempos em que vivemos como país e planeta. O azul não nos dá sentimentos ruins; na verdade, é um dos menos agressivos. A calma que sentimos quando olhamos para o céu ou o mar é o que a Pantone procura produzir com sua escolha”, explica Paola Campos, designer gráfica e decoradora de eventos.

E como a inserimos em nossa vida?

“É caro trocar de móvel ou começar a pintar, mas temos sorte de estar na frente de uma cor que centenas de objetos decorativos já foram inventados. É uma cor de base. Para a mesa, é espetacular: toalhas de mesa, guardanapos, pratos, copos. O contraste do azul clássico com o branco é uma bomba de decoração tradicional”.

No quarto, é o mesmo: um cobertor, cortinas ou uma parede azul, além de dar profundidade e dimensão ao espaço, também funciona como um incentivo visual para que o descanso seja apropriado.

.

“No caso do banheiro e da cozinha também. Comprar uma chaleira ou uma saboneteira azul pode ser suficiente para nos dar essa sensação de frescura, limpeza e até higiene”, diz o especialista em ambientes de aniversário e casamento.

Vida em azul para este 2020. Um tom versátil e elegante, que combina com decorações minimalistas, industriais e, por que não, rústicas.

.

Amigável com todos os espaços da sua casa, ideal para combinar com tons neutros, deixando a seu critério se você o quiser em uma versão marcante ou discreta.

LEIA TAMBÉM: