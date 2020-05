Presente no Dia das Mães: descubra como agradá-la

Com a proximidade do Dia das Mães, todo filho quer acertar em cheio na hora de presentear essa pessoa especial. De acordo com a Numerologia, cada trimestre que vivemos tem um tom específico e sugere experiências que tendem a ser vividas.

Veja aqui qual Número simboliza o momento da sua mãe e descubra abaixo o tipo de presente mais apropriado à fase que ela está vivendo.

MÃE NO TRIMESTRE 1

Poderá gostar de ser surpreendida com um presente diferente, original e que traduza bem um traço peculiar de sua personalidade.

É possível que aprecie algum presente caracterizado por uma tecnologia avançada ou que seja algo novo no mercado. Um presente no dia das mães fora do comum também será bem-vindo.

MÃE NO TRIMESTRE 2

Gostará de um presente pequeno, mas que tenha um detalhe muito significativo. Também poderá gostar de receber algo que valorize seu lado yin, feminino e maternal.

Um presente sutil, sensível e que evidencie uma mensagem bastante carinhosa será muito bem recebido por ela.

MÃE NO TRIMESTRE 3

Essa mãe se sentirá muito bem ao receber um presente vistoso, que seja notoriamente especial. Pode ser algo que valorize a vaidade dela, como um produto de beleza, ou mesmo uma festas com familiares e amigos num clima muito animado.

Se puder entregar junto com o presente algum cartão com elogios sobre o jeito especial dela, melhor ainda.

MÃE NO TRIMESTRE 4

Essa mãe apreciará um presente útil, seja para ela ou mesmo para o lar. Gostará de algo produtivo para o dia-a-dia da casa e que seja econômico.

Algum item bem funcional para a cozinha, por exemplo, será bem-vindo. O presente deve ser objetivo, palpável e, se possível, que proporcione uma maior segurança e estabilidade na vida dela.

MÃE NO TRIMESTRE 5

Possivelmente gostará de receber um pacote de viagens no domingo. Uma boa ideia é levá-la a uma cidade diferente no final de semana do Dia das Mães.

Também poderá apreciar um presente fora do comum, diferente e até mesmo excêntrico. Se for novidade ou associado a uma tecnologia de ponta também será bem-vindo.

MÃE NO TRIMESTRE 6

Mais do que qualquer presente, o que ela mais desejará é reunir a família no domingo e curtir os momentos de união com as pessoas que ama. Um clima de segurança emocional e convivência harmoniosa será o que mais apreciará receber no Dia das Mães.

No que tange a um presente, é interessante oferecer algo que seja benéfico para sua saúde, beleza ou para a decoração da casa.

MÃE NO TRIMESTRE 7

Ela adorará receber um livro de presente. Ou mesmo um curso que almeja fazer para se conhecer melhor ou se especializar no ramo que atua.

Se puder envolver o objeto presenteado num clima de mistério, como embrulhá-lo em diversos papéis de presente e pedir para ela adivinhar o que é, melhor ainda.

MÃE NO TRIMESTRE 8

Gostará de ser presenteada com dinheiro. Uma boa ideia é combinar com os familiares de cada um dar uma quantia.

Mães que vivem esse trimestre também poderão apreciar receber um item vistoso, que seja importante e represente um símbolo de poder. Outra opção é presenteá-la com algo que poderá usar no trabalho e que seja útil para a profissão dela.

MÃE NO TRIMESTRE 9

Se puder dar um presente que demonstre toda sua gratidão pelo tanto que ela se sacrificou e se sacrifica para desempenhar o papel de mãe, ela ficará muito feliz.

Um livro acadêmico ou voltado para o que ela atualmente busca compreender também será excelente! Ainda é possível escolher algo que a permita servir melhor as outras pessoas, auxiliando em sua atuação doadora.