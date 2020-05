Os signos que são mestres em dar perdido quando são culpados

Alguns signos do zodíaco são mestres em não assumir a culpa e tentar se livrar das consequências, podendo ter atitudes estratégicas para que isso seja possível.

Confira quais são:

Áries

Quando se sente culpado ou está escondendo algo o ariano tenta ao máximo esquivar do confronto culpando o outro por algum tipo de atitude equivocada e tentando apagar as pistas se fazendo de desentendido. Ele pode iniciar um conflito para tentar esconder outro ainda maior.

Gêmeos

O geminiano sabe como dar voltas no assunto e usa sua capacidade de convencimento para tirar o corpo fora. Ele sabe como omitir e fazer meias confissões, de modo que não assume toda a culpa e pode acabar se "desculpando" por bem menos do que o realmente fez.

Câncer

A grande percepção emocional do canceriano faz com que ele saiba como sair de determinadas situações. Ele usa sua capacidade de manipular pelo lado sentimental e assume a postura de ingênuo para esconder as verdadeiras intenções.

Escorpião

Quando se sente culpado ou está escondendo algo o escorpiano pode ficar mais nervoso que o normal e dará um jeito de culpar o outro para igualar ou esconder a mancada. Este signo não tem medo de fazer acusações e usá-las a seu favor.