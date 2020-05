O desafio criativo de combinar look com decoração adotado pelas fashionista; confira as fotos

View this post on Instagram

Vous connaissez le #camouflagechallenge ? Lancé par @ericbompard, le but est de se camoufler dans son intérieur, et pour chaque photo posté, ils reversent 1€ à la @fondationhopitaux. On s'amuse avec nos chutes, et on fait une bonne action ! Alors pourquoi se priver ? @blooming_sewing @charcutine_de_la_gueuze et toute celles qui le souhaite, prêtes à relever le défi ? 😉 PS : et en plus vous avez un indice pour le tuto de dimanche #challengesolidaire #zerodechet #zerowaste #coutureaddict #cousette #couturedebutant #maisonybouh