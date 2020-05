Horóscopo do fim de semana: Previsões para todos os signos do zodíaco e conselho para o 'Dia das Mães'

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Neste fim de semana você receberá muitas alegrias e boas notícias. Agora você se sente mais apaixonado. Tenha atenção com os hormônios ou nervos.

Você pode receber dinheiro extra. Deixe de lado o ciúme e a raiva sem razão com seu parceiro. Se você é solteiro, um triângulo amoroso pode ser iniciado e pode trazer problemas.

Você terá alguns problemas de trabalho, mas não deve dar importância. Nestes três dias você terá sorte ao seu lado. Lembre-se que as mães de Áries adorariam presentes feitos por seus entes queridos. Seus números da sorte são 02 e 19.

Touro

Você analisa uma mudança de emprego e pode querer mudar completamente sua vida. Evite discutir com seu parceiro, especialmente por razões financeiras.

Você não quer mais se vingar daquela pessoa que o machucou; é melhor esquecer e recuperar sua serenidade emocional. Tenha atenção com dores no quadril e nos ossos, lembre-se de que esse será seu ponto fraco.

Evite fofocas entre amigos e tente ser mais discreto com o que diz. As mães deste signo gostam de presentes que embelezam elas ou o ambiente, como as flores, por exemplo. Seus números da sorte são 07 e 66. Uma surpresa virá para aqueles que fazem aniversário em breve.

Gêmeos

Você terá reuniões para mudanças no emprego. Tente organizar seu tempo e dar atenção ao seu parceiro para que o amor não esfrie. Você ganha pode receber dinheiro de uma dívida passada.

Você decide mudar de casa ou se aproximar de seus pais. Não seja mais tão inconstante em sua vida amorosa e escolha um parceiro estável.

Em 10 de maio, as mães do signo de Gêmeos adoraram poder passar um tempo e uma boa experiência ao lado dos entes queridos.

Para aqueles que são solteiros, um amor que será do signo de Áries ou Peixes pode chegar. Cuide da dor de estômago e intestino com mais atenção. Você saberá de um divórcio na família. Seus números da sorte são 05 e 44.

Câncer

Fim de semana de boa sorte em todos os sentidos. Você realmente gosta de trabalhar, mas tente aproveitar o tempo livre para se divertir também. Tente falar claramente com seu parceiro e diga a ele como se sente; Você verá que assim tudo ficará mais calmo.

Você acaba com amizades muito problemáticas e que sugam sua energia. Pague suas dívidas e lembre-se de que manter seus compromissos ajuda a liberar energia ruim.

Uma surpresa amorosa chega até você e pode ser um romance fugaz. Você terá sorte com os números 05 e 32. Lembre-se sempre de estar próximo de sua família.

Mães deste signo gostam de aproveitar os momentos junto as pessoas que amam e de detalhes mais pessoais ou espirituais.

Leão

Você terá uma boa energia neste fim de semana e cuidará mais de si. Durante esses dias você se reinventa e tire melhor proveito dos momentos a dois; deixe o ciúme de lado e tente controlar os impulsos que só lhe causam problemas.

Não seja tão rancoroso e tente não guardar tanta dor para que sua energia positiva cresça mais. Tenha cuidado ao dirigir e fique atento. Você é intenso em seus sentimentos e o faz ser um bom conselheiro, mas também será necessário ter cautela.

De mais atenção ao seu lado espiritual e comece a meditar. Você terá sorte com os números 02 e 19. As mães de leão são vaidosas e gostam de ser mimadas nesta data especial.

Virgem

Uma recompensa monetária pode chegar e ajudará a pagar uma dívida. Cuidado com a inveja e não discuta seus planos de mudança.

Seu signo sempre procura estar com seu parceiro e família; portanto, é muito importante a união com seus entes queridos e a mediação de situações complicadas.

Evite comer muita besteira para não ter problemas no estômago. Você recebe um pedido de desculpas de um amor do passado. Você faz um curso ou atualiza documentos pessoais.

A vontade de mudar de visual chegará. Seus números são 03 e 28. As mães de Virgem adoram compartilhar momentos em casa e que seus interesses pessoais sejam levados em conta na hora de escolher um presente.

Libra

Uma oportunidade de emprego ou crescimento econômico pode chegar. Tente não comentar seus projetos futuros para não atrair inveja.

As mães de Libra são vaidosas, mas também adoram dar boas risadas, dar um presente alegre a ajudará a se sentir especial.

Tenha atenção com dores e problemas nos pés e pernas. Você pode ser uma pessoa muito boa, por isso não deixe seus amigos abusarem da sua bondade.

Você ganha dinheiro extra para pagar dívidas. É preciso ter cuidado com acusações e problemas de ciúmes que podem levar um relacionamento ao fim.

Você encontrará alguém muito compatível que fará com que você se sinta muito feliz; não tenha medo de ficar sozinho. Você terá sorte com os números 13 e 28.

Escorpião

Sexta-feira de sorte para envios de currículos, mudança de emprego ou para realizar o fechamento de contratos que tinha nos planos. Seja mais profissional e atento.

Tente aproveitar ao máximo o seu tempo. Você é muito teimoso em assuntos de amor, mas se alguém não é para você, é melhor fechar esse círculo. Avance em sua vida amorosa.

Você apoia um membro da família que ficará doente. Tente continuar cuidando da sua saúde o máximo que puder.

Domingo de focar no lado espiritual, no amor e estar em paz. Seus números da sorte são 15 e 49. As mães de Escorpião adoram estar atualizadas e joviais; leve isso em consideração na hora de escolher um presente.

Sagitário

Nesta sexta-feira haverá mudanças muito positivas para sua vida pessoal. Lembre-se de que há tempo para tudo e que é sua hora de crescer financeiramente e deixar a indecisão de lado.

Não descuide do sono e cuide da sua saúde. Tente não ficar nervoso com situações que você não pode controlar, mesmo se sentir afetado; você deve aprender a se liberar dos problemas de outras pessoas.

Um novo amor pode estar pensando em você. Sempre tente estar ciente de suas despesas e não compre coisas desnecessárias. Seus números da sorte são 03 e 18. As mães de Sagitário valorizam tempos felizes e presentes que valorizem sua personalidade.

Capricórnio

Você terá reuniões de trabalho e fará uma mudança positiva em sua vida. Lembre-se que a organização o ajuda a ter sempre as respostas corretas para os problemas.

Tenha cuidado com os amores do passado; evite voltar e não caia novamente em sentimentos que trazem crise para o seu coração. Você faz pagamentos.

Cuidado com as dores de garganta e tente acalmar os nervos. Um pode procurá-lo para pedir dinheiro emprestado. Você é muito carismático e se dá bem por isso.

A sorte chega com os números 21 e 33. Você terá muita compatibilidade com os signos de Áries e Câncer em todos os aspectos. Você sentirá falta de alguém que está longe. As mães capricornianas gostam de se sentir mimadas e ganhar presentes que as deixem mais belas.

Aquário

Você estará com boas energias ao redor durante este fim de semana. Lembre-se de que seu signo tem um pensamento muito forte e atrai tudo o que começa a mentalizar. O que você deseja sempre chegará a você.

Convidam você para fazer um curso; tentar tirar proveito de tudo isso em sua vida. Voce organiza e renova coisas em sua casa.

Você é muito impulsivo em sua vida amorosa e pode ficar constantemente em relacionamentos novos, mas não tão compatíveis. Fique um tempo sozinho e pense melhor sobre o que é o amor verdadeiro.

Sua sorte chegará com os números 17 e 22; tente combiná-los com a sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Use a cor vermelha. As mães de Aquário adoraram saber que são admiradas.

Peixes

Sexta-feira cheia de boas energias e que dará a oportunidade de crescer em sua vida profissional; Tente encontrar novas oportunidades de trabalho ou iniciar seu próprio negócio.

Neste fim de semana, você se sentirá confuso entre dois amores e isso o deixará muito preocupado; tente não se estressar e deixe que os sentimentos lhe o que fazer aos poucos.

Você se inscreve em um curso. Sua sorte chega com os números 09 e 18. Um amor do signo de Áries ou Escorpião pode querer voltar, mas tente refletir se realmente deseja ou não retornar.

As mães de Peixes gostam de se sentir amadas e orgulhosas dos filhos, por isso seu coração é tocado com gestos de amor e devoção.