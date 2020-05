Fenômeno incomum: usuários registram chuva de meteoros no Chile

E os meteoritos chegaram! Durante a tarde, desta quinta-feira (7), os chilenos registraram uma chuva de meteoros do Halley's Comet, que podia ser vista na área central do país, de acordo com vários usuários nas redes sociais.

O fenômeno chamado "Eta Aquarids" já havia sido previsto por especialistas. A origem dessa chuva de meteoros ocorre no cometa Halley, que orbita o Sol a cada 76 anos. Ou seja, sua próxima aparição na Terra será no ano de 2061.

Por que então o fenômeno é gerado agora?

"Quando os cometas se aproximam do sol deixam um rastro empoeirado para trás. Todos os anos, a Terra passa por essas trilhas de detritos permitindo que partes colidam com a nossa atmosfera, onde se desintegram para criar faixas de fogo e colorido no céu ", explicou a NASA, segundo a BBC.

A chuva observada ontem, não vem da última visita ao Halle, mas seriam as partículas que se separaram do cometa centenas de anos atrás. O fenômeno impressionou a todos. De fato, até as autoridades locais se referiram ao evento.

O governador da província de Concepción, Robert Contreras, confirmou o fenômeno e indicou na Rádio Cooperativa que "isso se deve basicamente, de acordo com as informações fornecidas pela DGAC, à chuva de meteoros Eta Aquaridas".

"Atinge seu esplendor máximo nesta semana, como todo começo de maio, mas particularmente durante 2020, dado que as condições de iluminação são ideais para esse tipo de alistamento", explicou a autoridade local.

Aqui estão alguns dos registros nas redes:

Estaba mirando en cielo y la luna cubierta de nubes y de pronto apareció un #Meteorito pic.twitter.com/OFoETqB4Ks — Lucas☭ (@patoIucas) May 8, 2020

Somos pollo, vinieron los meteoritos 😍🙈 pic.twitter.com/CvlqPeophL — Facu Godoy (@facugodoy_15) May 7, 2020

Por favor DIFUNDAN ESTO,se está avisando en chile lluvia de meteoritos en la zona central de chile POR FAVOR ES DE SUMA IMPORTANCIA#lluviademetioritos #meteoro pic.twitter.com/hRUWKVPdX9 — M4TIIIAS (@m4tiiiasok) May 8, 2020