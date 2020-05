Delta e LATAM assinam acordo de joint venture transamericano

A Delta Air Lines e o LATAM Airlines Group e suas afiliadas ('LATAM') assinaram um acordo de joint venture transamericano. A informação foi compartilhado pela empresa nesta quinta-feira (7), por meio de comunicado.

Como revelado, o acordo, após as aprovações regulatórias necessárias, combinará as malhas aéreas altamente complementares das companhias entre as Américas do Norte e do Sul.

Desde setembro de 2019, as duas empresas alcançaram resultados importantes com o acordo de benefícios para o cliente, incluindo:

Acordos de codeshare entre a Delta e as filiais da LATAM no Peru, Equador, Colômbia e Brasil-

Benefícios para passageiros frequentes

Conexões nos principais aeroportos.

Acesso recíproco nos lounges.

Com informações da LATAM

