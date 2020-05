Versão beta do WhatsApp revela detalhes de novo recurso para os usuários

O WhatsApp liberou uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.152.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app trabalha na possibilidade de utilizar uma conta do WhatsApp em um segundo dispositivo.

Para isso, a plataforma vai recomendar para o usuário o uso de uma conexão Wi-Fi para fazer login em um novo dispositivo.

Ainda segundo o site, como parte dos avanços, já foi finalizado uma nova tela de dispositivos vinculados do recurso.

O recurso será ativado em uma atualização futura. Apesar das informações, ainda não há uma data de lançamento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.152: what's new?

New tracks to use your WhatsApp account on multiple devices: spotted a new Linked Devices section — under development.https://t.co/j1CK5KEeg2

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 6, 2020