Solidariedade na pandemia: saiba como fazer doação para ajudar pessoas vulneráveis

O momento no qual vivemos exige solidariedade. Moradores de favelas e periferia, a população indígena e as pessoas em situação de rua acabam sendo afetadas de forma drástica por conta do coronavírus.

Sem um respaldo oficial do governo, a única maneira que essas pessoas têm de receber a ajuda é por meio de projetos da sociedade civil. Diante disso, saiba que você pode fazer uma doação para ajudar pessoas vulneráveis. O Metro Jornal selecionou alguns projetos. Confira!

Mães da Favela

Desenvolvida pela Centro Única das Favelas (CUFA), o projeto está arrecadando dinheiro para comprar cestas básicas para mães das favelas.

Clique aqui para doar.

Redes da Maré

O objetivo da campanha é "alcançar redes institucionais e pessoas físicas em prol de doações de itens materiais e de recursos financeiros para a compra de itens básicos necessários para serem distribuídos a moradores da Maré que, durante a crise do Coronavírus, demandam mais cuidados e atenção".

Clique aqui para doar.

#XôCorona

“Nós da Lello Condomínios, começamos doando os primeiros 4 mil litros de material de limpeza e te convidamos a doar também. Essas doações serão distribuídas pela Central Única das Favelas (CUFA) às comunidades da cidade de São Paulo”.

Clique aqui para doar.

Rio Contra Corona

“É uma ação gerida por 3 organizações com credibilidade no Rio de Janeiro: Banco da Providência, Instituto Ekloos e Instituto Phi e surgiu das articulações do movimento União Rio, que está com diversas frentes para minimizar os impactos do vírus. As três organizações estão trabalhando de forma voluntária e 100% das doações são direcionadas para as doações”.

Clique aqui para doar.

Não espalhe o vírus, #EspalheSolidariedade

“Nós da Habitat para a Humanidade Brasil sabemos que para milhares de famílias, que vivem em comunidades e favelas, “ficar em casa” não é tão simples quanto parece. A incerteza que muitos de nós estamos sentindo hoje, essas famílias sentiram por toda a vida – e agora estão ainda mais vulneráveis e expostas. Por isso, lançamos essa campanha para arrecadar doações e levar COMIDA, ITENS DE HIGIENE e ÁGUA para 1.000 famílias de 20 comunidades onde atuamos”.

Clique aqui para doar.