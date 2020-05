Os 5 melhores penteados com cabelo solto para quem tem o rosto redondo

Seja para ficar em casa ou para sair, o que não faltam são penteados com cabelo solto para rostos redondos. A seguir, mostramos quais são os estilos mais fáceis de copiar.

Top knot

Este penteado consiste em criar um coque despenteado no topo da cabeça. Primeiro, escove o cabelo e amarre-o em um rabo de cavalo, deixando as mechas da frente mais próximas do rosto. Em seguida, o cabelo é enrolado em um coque e preso com alfinetes.

Reprodução/Pinterest

Meio rabo de cavalo

Esse estilo fornece volume na parte superior da cabeça, criando um efeito de alongamento.

Basta pegar a frente do seu cabelo e amarrá-lo em um rabo de cavalo alto. Para criar mais volume, use shampoo seco nas raízes e finalize com uma chapinha.

Reprodução/Pinterest

Tranças laterais

Pentear o cabelo de lado quebra a redondeza do rosto e cria uma aparência mais harmoniosa. Primeiro, divida o cabelo e, na parte com a menor quantidade, faça duas tranças desde o início até as pontas.

Reprodução/Pinterest

Meio coque

Este penteado também alonga o rosto. Pegue a frente do seu cabelo e faça um rabo de cavalo alto, depois enrole a mecha até obter um coque. Os fios soltos podem ser modelados em ondas suaves.

Reprodução/Pinterest

Trança de lado

Penteie todo o cabelo para um lado e comece a fazer uma trança, começando por trás da orelha e passando pela cabeça até chegar à ponta do outro lado. Em seguida, faça um rabo de cavalo segurando todo o cabelo de lado.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer