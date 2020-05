Os signos do zodíaco mais difíceis de impressionar no amor

Alguns signos do zodíaco não se surpreendem com as pessoas facilmente e fazem que seus “pretendentes” acabem tendo um esforço extra na hora da conquista.

Confira quais são:

Leão

O leonino é cheio de autoconfiança e também um pouco egocêntrico, por isso ele não admira e se surpreende com os outros facilmente. Ele tem altas expectativas sobre um parceiro e pode deixar boas oportunidades passarem somente por não se sentir impressionado o suficiente. Mas nem tudo é tão difícil, já que pessoas lutadoras, leais e que valorizam seus amigos e família podem acabar encantando este signo.

Virgem

O virginiano é perfeccionista e pensa que os outros devem atingir certo padrão para ser considerados interessantes e surpreendê-lo. Para este signo, o amor é processo de conquista e troca que avalia o merecimento. Por isso, eles podem até se encantar com grandes gestos, mas também darão valor a reciprocidade, esforço e entusiasmo do outro.

Escorpião

O escorpiano é muito apaixonado e entregue, mas nem todos conseguem surpreendê-lo para que as coisas se transformem em algo mais. Este signo decifra as pessoas com facilidade e, por isso, procura alguém que entregue surpresas emocionais. Também dão valor a sinceridade, química física e comprometimento da pessoa para com eles.

Capricórnio

O capricorniano gosta de se surpreender com o outro mais como pessoa individual, para então pensá-lo como parceiro. Ele é exigente e cheio de objetivos e espera alguém que possa acompanhá-lo nesta trajetória, já que é mais estruturado e estável no amor. Pessoas trabalhadoras, sonhadoras e recíprocas costumam a chamar sua atenção.