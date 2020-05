Battle Royale: Garena fecha ‘Servidor BR’ para realizar ajustes de falhas no título Free Fire

A Garena fechou o ‘Servidor BR’, nesta quinta-feira (07), para realizar correções de erros e falhas no título Free Fire.

A informação foi compartilhada pela empresa nas redes sociais. A medida ocorre depois da manutenção de servidores, que ocorreu nesta madrugada.

🛠 MANUTENÇÃO 🛠

Os servidores passarão por manutenção no dia 06.05 a partir da 23h00 até às 09h00 do dia 07.05. Não será possível fazer login no jogo durante esse período, viu? pic.twitter.com/peUpGLrOV6

— [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) May 6, 2020