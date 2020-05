Ação do app WhatsApp retrata Dia das Mães no isolamento social: 'Fica só entre vocês'

O aplicativo de menagens WhatsApp lançou, nesta quarta-feira (06/05), a campanha especial“Fica só entre vocês”.

A ação retreta ‘Dia das Mães’ no isolamento social, em virtude da pandemia de coronavírus (covid-19). Como parte do projeto, foram produzidos alguns vídeos.

“Apesar da distância física, mãe e filha se mantêm próximas através do WhatsApp. #proximosmesmodistantes #ficasoentrevoces”, detalhou. Confira:

Segundo material

No total, foram compartilhados dois vídeos novos em português, pela popular plataforma, no canal oficial no YouTube.

“Aquelas pequenas coisas que mantêm vocês próximos, mesmo quando estão distantes no Dia das Mães #FicaSoEntreVoces”. Veja:

