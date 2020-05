O vestido de Marilyn Monroe que todas as mulheres elegantes têm em seu guarda-roupa

Marilyn Monroe foi uma das atrizes à frente do seu tempo que conseguiu deixar um legado que segue vivo até os dias atuais. Além de ter um talento incomparável e uma grande inteligência para defender os direitos das mulheres, ela era conhecida pelo seu estilo sexy e elegante que cativou Hollywood durante a década de 1960.

Getty Images

A sua roupa favorita não passava de um simples mini vestido preto, com o qual ela tinha a capacidade de representar uma imagem simples e glamourosa, adequada para qualquer ocasião.

Getty Images

O vestido preto de Marilyn Monroe que cativou Hollywood

É por isso que não estamos surpresos que essa peça tenha se tornado um clássico da moda que foi reinterpretado milhares de vezes por diferentes estilistas e que permanece até agora como sinônimo de sofisticação e bom gosto.

Ao longo da história, personalidades como Audrey Hepburn e a princesa Diana marcaram alguns dos momentos mais importantes de sua vida e carreira, usando um mini vestido preto.

Getty Images

O primeiro, durante a gravação do filme Bonequinha de Luxo, e o segundo, com o “vestido de vingança” que ela costumava usar para comemorar o seu divórcio do príncipe Charles.

Getty Images

A versatilidade deste design permite que seja ideal para um evento diurno ou noturno, sempre favorecendo quem o veste, pois a cor preta, além de sinônimo de elegância, também é sensual e sóbria ao mesmo tempo.

Pode ser levado ao escritório, combinado com um blazer ou jaqueta de tweed, a um passeio casual acompanhado de tênis ou a uma noite de coquetel com jóias e salto alto.

Fonte: Nueva Mujer