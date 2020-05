Última ‘super’ Lua de 2020 ocorre nesta quarta-feira (6)

Ocorre nesta quarta-feira (06) a última ‘super’ Lua cheia de 2020. O incrível fenômeno dura até a noite de amanhã (07).

Com isso, o satélite natural da Terra estará maior e mais brilhante (cerca de 30%) para quem observar o céu.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Espacial Americana, o acontecimento só ocorrerá novamente no próximo ano.

Visualização

Apesar da expectativa, o baixo índice de poluição do ar durante a quarentena não melhora a visibilidade. Apenas as condições meteorológicas interferem na observação do fenômeno.

As condições ideais para aproveitar a super lua incluem um céu limpo, sem nuvens. Para observar, vale ficar "de plantão" à noite.

