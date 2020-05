Liberado novo trailer da história de The Last of Us Part II

O game The Last of Us Part II, desenvolvido pela Naughty Dog, foi totalmente finalizado e já conta com data de lançamento confirmada.

Como revelado pela Sony, o título de ação-aventura será liberado para PlayStation 4 (PS4) no dia 19 de junho de 2020.

Como avanço, também foi apresentado nesta quarta-feira (6) um novo trailer do jogo, que mostra uma breve janela do próximo capítulo da história de Ellie e Joel.

Ainda segundo as informações, a pré-venda está de volta, incluindo da versão digital de The Last of Us Part II na PlayStation Store, e das cópias físicas nas lojas participantes. Confira:

Com informações da Sony

