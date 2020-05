Shampoo caseiro de limão e gengibre para acelerar o crescimento do cabelo

Você quer acelerar o crescimento do seu cabelo? Saiba que existe um shampoo natural que pode ser feito em casa, com limão e gengibre. Ele também fará com que os seus fios fiquem mais fortes e brilhantes.

Ingredientes

1 colher (sopa) de gengibre em pó

1 colher (sopa) de suco de limão

Shampoo

1 colher (sopa) de canela em pó

Modo de preparo e uso

Despeje uma grande quantidade do shampoo que você usa constantemente e adicione o gengibre em pó, o suco de limão e a canela. Misture bem até obter um shampoo homogêneo. Deixe o shampoo descansar por 24 horas para que tudo esteja integrado.

Lave o cabelo com esta preparação uma ou duas vezes por semana.

Fonte: Nueva Mujer