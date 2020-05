Plataforma oferece cursos de idiomas online, gratuito e com certificado

Aprender um novo idioma, muitas vezes, está fora da realidade de diversos brasileiros. Isso porque cursos de línguas exige um alto investimento. Contudo, sabemos que com a competitividade do mercado ter uma segunda língua faz toda a diferença no currículo. Para quem tem interesse, mas não tem recursos financeiros, uma opção é a Kultive, uma plataforma que oferece cursos de idiomas online, gratuito e com certificado.

Com a Kultive é possível aprender quatro idiomas: inglês, espanhol, francês e italiano. “A Kultivi é um projeto brasileiro que produz conteúdo educacional gratuito com rigoroso controle de qualidade nas mais variadas áreas. Todas as aulas são 100% gratuitos e não há qualquer surpresa para o usuário durante o período de uso. Todo o sistema é mantido com recursos dos parceiros comerciais e investidores”, explica a plataforma em seu site.

Além de ensino de idiomas, a plataforma ainda oferece cursos para concursos, ENEM e Exames da OAB. “A qualidade dos conteúdos é a grande preocupação da equipe de produção da Kultivi. Buscamos no mercado a contratação de professores das melhores instituições públicas e privadas, sejam elas universidades, cursos preparatórios para provas e concursos, escolas de idiomas”.